Место боя Нурмагомедова и Фергюсона определят в ближайшие дни

Место проведения поединка между Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном будет определено в ближайшее время, заявил в среду, 18 марта, российский боец.

По словам Нурмагомедова, он пообщался с главой UFC Дэйной Уайтом и тот сказал, что сделает всё, чтобы бой состоялся. Российский боец подчеркнул, что готовится к поединку с декабря 2019 года и рассчитывает, что он всё же состоится.

«Я попросил его (Уайта. — Ред.) просто сказать мне место боя. В ближайшие дни мы должны узнать, где пройдет поединок», — приводит его слова РЕН ТВ.

Днем ранее отец Нурмагомедова Абдулманап предположил, что поединок может пройти в ОАЭ.

«Скорее всего, это будет Дубай. Во-первых, там легче бороться с болезнями, потому что жара. И, я думаю, Эмираты быстрее и легче заплатят за бой UFC», — заявил он.

Ранее в тот же день Уайт заявил, что бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится 18 апреля, несмотря на эпидемию коронавируса и массовую отмену спортивных мероприятий.

Бой должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке. Однако мэр города Билл Де Блазио ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса и запретил проводить массовые мероприятия, сообщает телеканал «360». Президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дейна Уайт не исключил, что в связи с этим поединок могут перенести.

«Мы собираемся соблюдать все ограничения, введенные властями. Поэтому готовы провести его без зрителей и даже, вероятно, не в США. Надеемся, что к апрелю ситуация прояснится», — цитирует Уайта сайт kp.ru.

11 марта президент США Дональд Трамп заявил, что в связи с распространением COVID-19 Соединенные Штаты с пятницы, 13 марта, приостанавливают на 30 дней въезд в страну пассажиров из Европы, исключение сделают для граждан Великобритании. Позже в министерстве внутренней безопасности страны уточнили, что запрет будет распространяться на людей, посещавших страны Шенгенской зоны в течение последних 14 дней.

На данный момент Нурмагомедов и Фергюсон — лучшие бойцы своего дивизиона. У россиянина 28 побед из 28, у американца — 25 из 28.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.