Прямой эфир
Сюжет:

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном отменен из-за коронавируса

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249, в рамках которого должен пройти поединок российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова против американца Тони Фергюсона, не состоится из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом говорится в заявлении атлетической комиссии штата Нью-Йорк (США), которое приводит в среду, 18 марта, издание The New York Times.

Заболельщики: как китайский патоген подбирается к спорту
Российских велогонщиков не выпускают из отеля в ОАЭ, китайский шахматист Лижэнь проходит карантин в Москве

«По соображениям предосторожности, а также в соответствии с указаниями центров по контролю и профилактике заболеваний и руководства штата Нью-Йорк, атлетическая комиссия Нью-Йорка проинформировала UFC о том, что турнир UFC 249 нельзя проводить в Нью-Йорке», — говорится в заявлении.

Бой Нурмагомедов–Фергюсон был запланирован на 18 апреля. Президент UFC Дэйна Уайт заявлял, что этот поединок состоится вне зависимости от обстоятельств.

Ранее 18 марта Нурмагомедов потребовал проведения боя с Фергюсоном в назначенный срок. По его словам, бойцов нужно «просто закрыть внутри арены» и транслировать бой для зрителей.

На отмену боя повлиял запрет на проведение массовых мероприятий численностью свыше 500 человек в Нью-Йорке из-за распространения коронавируса. Ранее промоутер Владимир Хрюнов предложил провести бой Нурмагомедова и Фергюсона в России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бой между Бетербиевым и Фаньлуном отменили из-за коронавируса
Бой между Ковалевым и Баррерой отменили из-за COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020