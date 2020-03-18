Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном отменен из-за коронавируса

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249, в рамках которого должен пройти поединок российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова против американца Тони Фергюсона, не состоится из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом говорится в заявлении атлетической комиссии штата Нью-Йорк (США), которое приводит в среду, 18 марта, издание The New York Times.

«По соображениям предосторожности, а также в соответствии с указаниями центров по контролю и профилактике заболеваний и руководства штата Нью-Йорк, атлетическая комиссия Нью-Йорка проинформировала UFC о том, что турнир UFC 249 нельзя проводить в Нью-Йорке», — говорится в заявлении.

Бой Нурмагомедов–Фергюсон был запланирован на 18 апреля. Президент UFC Дэйна Уайт заявлял, что этот поединок состоится вне зависимости от обстоятельств.

Ранее 18 марта Нурмагомедов потребовал проведения боя с Фергюсоном в назначенный срок. По его словам, бойцов нужно «просто закрыть внутри арены» и транслировать бой для зрителей.

На отмену боя повлиял запрет на проведение массовых мероприятий численностью свыше 500 человек в Нью-Йорке из-за распространения коронавируса. Ранее промоутер Владимир Хрюнов предложил провести бой Нурмагомедова и Фергюсона в России.