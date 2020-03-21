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У сотрудника аппарата вице-президента США Пенса обнаружили коронавирус

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Положительный результат теста на COVID-19 был выявлен у сотрудника аппарата вице-президента США. Данные о личности зараженного не уточняются. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщила пресс-секретарь Майка Пенса Кэти Миллер.

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«Этим вечером мы были уведомлены, что сотрудник канцелярии вице-президента сдал положительный тест на коронавирус. Ни президент Трамп, ни вице-президент Пенс не имели тесных контактов с этим человеком», — отмечается в заявлении.

Миллер пояснила, что дальнейшее отслеживание контактов зараженного будет проводиться в соответствии с рекомендациями Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Ранее в этот же день издание Daily Mail отмечало, что диагноз вируса нового типа не подтвердился у советника и дочери президента Иванки Трамп. 5 марта она встречалась с главой МВД Австралии Питером Даттоном, у которого впоследствии была выявлена пневмония.

14 марта также стало известно, что президент США Дональд Трамп сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Известно, что ранее Трамп вступал в контакт с инфицированными людьми. Речь идет о пресс-секретаре бразильского лидера Жаира Болсонару Фабио Вайнгартене. Кроме того, Трамп здоровался за руку с американским политиком Мэттом Шлаппом, который позднее признался в контакте с инфицированным.

По состоянию на 21 марта в США выявлено 19 429 человек с вирусом SARS-CoV-2, при этом 257 человек скончались, а 147 ― выздоровели.

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