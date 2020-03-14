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Президент США сдал тест на коронавирус

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Президент США Дональд Трамп сдал тест на коронавирус, результаты станут известны через несколько дней, об этом он рассказал журналистам на брифинге в Белом доме, сообщает агентство Reuters. По словам Трампа, перед началом брифинга в субботу у него измерили температуру, которая «совершенно нормальная».

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Он также заявил, что проверять состояние здоровья будут у всех сотрудников администрации, которые общались с ним лично и Майком Пенсом.

Мерить температуру стали и у журналистов перед пресс-конференциями с участием главы государства, сообщает USA Today.

Известно, что ранее Трамп вступал в контакт с инфицированными людьми. Речь идет о пресс-секретаре бразильского лидера Жаира Болсонару Фабио Вайнгартене.

Кроме того, Трамп здоровался за руку с американским политиком Мэттом Шлаппом, который позднее признался в контакте с инфицированным. Однако Шлапп утверждает, что его взаимодействие с зараженным было коротким, после контакта он помыл руки и использовал дезинфицирующее средство.

Издание The Washington Post обвиняет американского президента в игнорировании рекомендаций медиков по профилактике коронавируса. Так, на одном из мероприятий он здоровался с присутствующими за руки, касался их и по меньшей мере 30 раз дотронулся до микрофона.

13 марта Трамп объявил режим ЧС в США в связи с распространением заболевания. До этого перечислил свою зарплату за IV квартал 2019 года в минздрав на борьбу с коронавирусом и объявил о готовности конгресса США выделить на эти цели $8,5 млрд.

По последним данным, в США заразились 2499 человек, скончались 55.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Всего в 129 странах, где произошло заражение, зафиксировано более 155 тыс. заболевших, умерли более 5,8 тыс. человек.

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