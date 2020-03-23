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Гутерреш попросил лидеров G20 усилить координацию в борьбе с коронавирусом

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Фото: Global Look Press/Luiz Rampelotto/EuropaNewswire
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш попросил лидеров стран-членов G20 усилить координацию в борьбе против коронавируса. Об этом он заявил 23 марта на видеоконференции с журналистами.

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«Я только что отправил письмо всем лидерам G20. Я думаю, абсолютно ясно, что нам нужна гораздо большая координация в подавлении заболевания. Нам нужна уверенность в том, что не только развитые государства могут бороться с ним, но что мы можем поддержать развивающиеся страны», — передает его слова ТАСС.

Накануне стало известно, что ООН и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направят $58 млн Украине на борьбу с коронавирусом.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Worldometer на 23 марта, всего в мире подтверждено более 350 тыс. случаев заболевания, скончались 15,3 тыс. человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 438.

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