ООН и ВОЗ направят $58 млн Украине на борьбу с коронавирусом

Международные организации начали разработку двух планов общим бюджетом в $58 млн для поддержки Украины в условиях распространения коронавируса. Об этом в воскресенье, 22 марта, рассказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Как он объяснил в интервью «Укринформ», разрабатывают планы Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ЮНИСЕФ, Программа развития ООН и украинский минздрав. Первый план подразумевает содействие в закупке лекарств, медоборудования, развитие координации на местах и анализ ситуации в стране. На его реализацию выделят $38 млн, отмечает «Газета.ру».

Второй план предусматривает поддержку жителей восточной части Украины, его бюджет составляет $20 млн.

Как добавил Кислица, в настоящее время все государства ориентированы на рекомендации ВОЗ. Специалисты рекомендуют обмен информацией, наращивание объемов тестирования, изоляцию контактов больных, объединение усилий государства и его населения.

К настоящему моменту на Украине зарегистрировано 47 случаев заражения коронавирусом, скончались три человека. Накануне член фракции «Слуга народа» Никита Потураев рассказал, как будет заменять умерших от коронавируса депутатов.

Ранее в воскресенье в ВОЗ заявили об отсутствии научных доказательств того, что после вакцинации от гриппа люди лучше переносят заболевание коронавирусом. 11 марта организация объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболело более 308 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 069 человек.