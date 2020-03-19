Генсек ООН назвал борьбу с коронавирусом войной

Генсек ООН Антониу Гутерриш объявил, что весь мир в настоящее время находится в состоянии войны с коронавирусом. Об этом он сказал в четверг, 19 марта, общаясь с журналистами в формате видеоконференции.

«Мир стоит перед лицом общего врага. Креативность реакции должна соответствовать уникальной природе кризиса, а магнитуда нашего ответа — его масштабу», — цитирует слова генсека ТАСС.

По словам Гутерриша, сейчас весь мир находится в беспрецедентной ситуации, в которой обычные правила больше не могут применяться. Генсек ООН также призвал не допустить распространения коронавируса в бедных странах.

«Если мы позволим вирусу распространяться как лесному пожару, особенно в наиболее уязвимых регионах мира, он убьет миллионы людей», — сказал он.

18 марта канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что со времен Второй мировой войны ничто не требовало от немцев такой солидарности, как пандемия коронавируса.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане, вирус начал распространяться в декабре 2019 года. По данным международного статистического бюро Worldometers на 19 марта, в 176 странах мира заразились 225 252 человека. В России подтверждено 199 случаев инфицирования.