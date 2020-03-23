Премьер Британии объявил о введении карантина из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране карантина сроком на три недели в связи с распространением нового коронавируса. Об этом глава правительства сообщил в понедельник, 23 марта, в прямом эфире «Би-би-си».

Джонсон заявил, что пришло время делать больше для борьбы с распространением вируса, и призвал британских граждан оставаться дома.

«Это главное, что мы должны сделать, чтобы остановить распространение болезни между домохозяйствами. Поэтому людям будет разрешено покидать свои дома лишь по весьма ограниченному числу поводов», — заявил премьер-министр.

Отмечается, что к поводам выйти на улицу будут относиться покупка товаров первой необходимости, физические упражнения (один раз в день), поездки на работу, а также медицинские нужды. Кроме того, власти запретили собираться в группы более чем по два человека.

Ранее 23 марта власти Нидерландов приняли решение запретить проведение публичных встреч и мероприятий сроком до 1 июня 2020 года, а также собираться в группы более двух человек на фоне распространения нового коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса 11 марта. 23 марта глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил об усилении пандемии коронавируса.

По данным Worldometer на 24 марта, всего в мире подтверждено более 370 тыс. случаев заболевания, скончались 16,3 тыс. человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 438.