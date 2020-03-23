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Россия готовит регуляторные послабления для бизнеса из-за коронавируса

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Минэкономразвития России подготовило проект распоряжения правительства, предлагающий регуляторные послабления для компаний в ряде отраслей. Инициатива призвана помочь в борьбе с распространением коронавируса и последствиями пандемии для экономики. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой источник, знакомый с документом.

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В частности, компании могут получить возможность продолжать деятельность в течение шести месяцев после истечения срока действия лицензии.

Речь идет о пользовании недрами, оказании услуг связи и теле/радиовещания, производстве и обороте этилового спирта/алкогольной и спиртосодержащей продукции (кроме алкогольной розницы), использовании атомной энергии, деятельности по защите гостайны, частной детективной деятельности, приобретении оружия, образовательной деятельности.

Этим же распоряжением ведомствам, занимающимся госконтролем, поручается прекратить контрольные закупки, плановые и внеплановые проверки, выездные налоговые и таможенные проверки.

Внеплановые проверки будут проводиться только в случае угрозы причинения вреда здоровью, возникновению чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

Ранее в марте «Известия» писали, что отсрочка выплаты налогов до конца года для авиаперевозчиков и туристических компаний за первый квартал может обойтись бюджету примерно в 50 млрд рублей.

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