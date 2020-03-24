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В Китае за сутки выявили 78 новых случаев заражения коронавирусом

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Shen Bohan
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На территории материкового Китая за прошедшие сутки было зарегистрировано 78 новых случаев заражения коронавирусом, из них 74 — у людей, которые прибыли из-за границы. Об этом сообщает Госкомздрав КНР.

Отмечается, что всего в стране насчитывается 427 инфицированных, прибывших из-за рубежа. Из ранее зараженных за сутки в стране скончались семь человек, все в эпицентре распространения инфекции — городе Ухане (провинция Хубэй), пишет «Интерфакс».

Всего в Китае заразились 81 171 человек, умерли 3277.

12 марта официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил о прохождении страной пика эпидемии коронавируса. Замедление распространения коронавируса стало возможным после нескольких недель жестких мер, введенных властями Китая для контроля за передвижением людей и дорожным движением.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По последним данным Worldometer, в мире насчитывается более 378,8 тыс. заболевших, более 16,5 тыс. человек скончались. Выздоровели на данный момент около 102 тыс. человек.

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