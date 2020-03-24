Психолог дала советы по сохранению семьи в период самоизоляции

В условиях пандемии коронавируса многие вынуждены соблюдать самоизоляцию. Такая ситуация может вызвать серьезные проблемы в семье.

Особенно сложным испытанием это может обернуться для молодоженов, семей с маленькими детьми, а также тех пар, в чьих отношениях уже были проблемы.

В интервью радио Sputnik практикующий психолог Наталья Инченко рассказала о трех правилах, которые позволят избежать кризиса в отношениях в замкнутом пространстве.

«Первое правило — найти способы переключать свое внимание с партнера на что-то еще», — обращает внимание психолог.

В обычных условиях помимо работы у нас есть еще множество развлечений, отмечает психолог. В условиях изоляции нужно найти новые способы отвлечения внимания. К примеру, онлайн-курсы, виртуальные туры по мировым музеям, онлайн-спектакли и многое другое.

Второе правило — это сохранение личного пространства. Нужно обязательно договориться с близкими, в какое время вы сможете побыть один.

И наконец, третьим правилом является общее увлечение — любое занятие (кино, готовка, спорт), которым с удовольствием займутся оба супруга.

Власти Москвы обязали жителей столицы старше 65 лет, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями, соблюдать домашний режим. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, данная мера вводится в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19, и будет действовать с 26 марта по 14 апреля. Обращение градоначальника опубликовано в понедельник, 23 марта, на его сайте. Обратиться к социальным работникам, которые помогут с доставкой продуктов и лекарств, можно по телефону: 8 (495) 870-45-09.