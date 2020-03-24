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В ООП предложили возвращать деньги за авиабилет при ЧС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Объявление о чрезвычайной ситуации в стране прилета может стать причиной возврата полной стоимости билета. Письма с такой инициативой в Минтранс и Госдуму направило Общероссийское объединение пассажиров (ООП). «Известия» ознакомились с документом.

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Мера призвана минимизировать денежные потери путешественников, но также может создать дополнительные риски разорения авиакомпаний, считают эксперты. По предварительным подсчетам, потери перевозчиков из-за масштабных ограничений перелетов могут превысить 100 млрд рублей.

Сегодня основанием для того, чтобы потребовать возврата стоимости воздушной перевозки, являются отмена или значительная задержка рейса по вине авиакомпании, а также болезнь пассажира (должна подтверждаться документами) или его близкого родственника.

Отправку писем в Минтранс и Госдуму «Известиям» подтвердил председатель ООП Илья Зотов. По его словам, в период распространения коронавируса в организацию поступало много жалоб от авиапассажиров. Многие из них не могли вернуть полную стоимость билета и отказаться от вылета в страны с большим числом заболевших вирусом COVID-19 — до момента официального закрытия авиасообщения с этими государствами.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Возвратный случай: ЧС предложили сделать причиной компенсации всей стоимости билета

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