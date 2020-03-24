Возвратный случай: ЧС предложили сделать причиной компенсации всей стоимости билета

В России предложили облегчить возврат полной стоимости авиабилетов путешественникам. Новым основанием может стать объявление о чрезвычайной ситуации в стране прилета. Письма с такой инициативой в Минтранс и Госдуму направило Общероссийское объединение пассажиров (ООП). В перспективе мера позволит минимизировать денежные потери пассажиров. Но в сегодняшней ситуации может создать дополнительные риски разорения авиакомпаний, чьи потери из-за масштабных ограничений перелетов могут превысить 100 млрд рублей, предупреждают эксперты.

Чрезвычайная билетная ситуация

В Воздушный кодекс (ВК) России предлагается внести поправки, расширяющие перечень случаев вынужденного отказа пассажира от авиаперелета, в которых он может вернуть деньги за билет. Об этом говорится в письме ООП министру транспорта РФ Евгению Дитриху от 19 марта (документ есть у «Известий»).

Общественники просят в п. 2 ст. 108 ВК указать новую причину для возврата авиакомпанией средств пассажиру — введение чрезвычайной ситуации (ЧС) в пункте прилета.

Сегодня основанием для того, чтобы потребовать от перевозчика возврата стоимости воздушной перевозки, являются отмена или значительная задержка рейса по вине авиакомпании, а также болезнь человека (должна подтверждаться документами). Отказаться от перелета, не потеряв деньги, можно и в случае болезни либо смерти близкого родственника.

В письме общественной организации подчеркивается, что из-за отсутствия пункта о ЧС многие пассажиры не могли вернуть полную стоимость билета и отказаться от вылета в страны с большим числом заболевших вирусом COVID-19 — до момента официального закрытия авиасообщения с этими государствами.

Председатель ООП Илья Зотов подтвердил «Известиям» отправку письма в Минтранс. По его словам, аналогичное обращение направлено главе комитета Госдумы по транспорту.

Глава ООП пояснил, что в период распространения коронавируса в организацию поступали многочисленные жалобы авиапассажиров. Так, Италия ввела режим ЧС 31 января, но полеты в эту страну РФ ограничила лишь 13 марта, и россияне не могли вернуть всю сумму, потраченную на билеты. В Китае режим ЧС с наивысшим уровнем опасности был объявлен 25 января, а авиасообщение между КНР и РФ сохранялось до 1 февраля. По словам Ильи Зотова, речь идет о десятках тысяч пассажиров, которые не имели права отказаться от поездки и теряли деньги либо были вынуждены рисковать здоровьем.

— Внесение изменений в ст. 108 ВК позволит защитить права пассажира на безопасный отдых и расширит возможности для возврата средств для граждан, которые опасаются за свою жизнь, — говорится в обращении в Минтранс.

В ведомстве на момент публикации комментарий не предоставили.

Спасение утопающих

На фоне обострения ситуации с распространением коронавируса с 23 марта российские власти ввели жесткие ограничения на международное авиасообщение. Отменены все перелеты, кроме 146 маршрутов — между Москвой и столицами других государств. Если у пассажира билет в одну из столиц, куда еще открыты полеты, требовать компенсации стоимости невозвратного билета он не сможет.

Для того чтобы россияне могли вернуться из-за границы, авиакомпании продолжат выполнять чартерные рейсы. Наиболее уязвимы в этой ситуации оказались туристический бизнес и авиаперевозчики. Потенциальные потери последних из-за закрытия международных линий замглавы Минтранса, руководитель Росавиации Александр Нерадько 17 марта оценивал в сумму более 100 млрд рублей.

В S7 Airlines сообщили «Известиям», что в сложившейся ситуации авиакомпания, вне зависимости от тарифа, позволяет пассажирам гибкие условия перебронирования. Купленные до 4 марта билеты еще можно успеть обменять на более поздние даты вылета или другие направления из маршрутной сети авиакомпании (эти условия действуют до 4 апреля). Перевозчик также ввел специальные сертификаты: их можно использовать для возврата полной стоимости авиабилета. Деньги останутся на личном депозите пассажира, их можно будет потратить на новое путешествие в течение одного года. В обоих случаях придется заплатить сбор в 1 тыс. рублей (для всех билетов тарифа «Базовый»), добавили в авиакомпании.

Пассажиров Nordwind описанная ситуация с невозвратом денег не коснулась: регулярных рейсов в Европу компания не выполняла, а туристов из КНР возили чартерными рейсами по заказу туроператора, сказал «Известиям» представитель перевозчика. Он добавил, что сегодня на все билеты на регулярные рейсы, купленные с 14 марта по 15 апреля включительно (без ограничения даты вылета), действуют особые правила возврата и обмена. Это можно сделать, заплатив сбор 900 рублей за перелет по РФ или €10 — за границу.

У Utair также действует программа изменения даты вылета за рубеж, но денег компания не удерживает, сказали в пресс-службе перевозчика. Пассажирам предоставляется возможность однократно обменять билет на любую дату без изменения направления — вплоть до 31 декабря 2020 года. При обмене билета отмененного рейса на даты вылета после 1 июня необходимо будет доплатить разницу между тарифами, но сборы и штрафы взиматься не будут.

В других крупных авиакомпаниях на запросы «Известий» не ответили.

— Предложение объединения пассажиров абсолютно логичное. В перспективе такая мера позволит поднять доверие к перевозчикам и спрос на их услуги, — сказал «Известиям» председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.

C этой точкой зрения согласна член Общественной палаты Елена Сутормина. Она подчеркнула, что люди, как правило, покупают авиабилеты за несколько месяцев до вылета, поэтому у пассажиров должна быть возможность вернуть деньги в такой ситуации, как введение режима ЧС.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, однако, отметил: невозвратные тарифы вводились перевозчиками как раз для того, чтобы переложить риски на пассажиров и за счет этого снизить стоимость билетов.

— У авиакомпаний ситуация на рынке перевозок и так катастрофическая, поэтому для некоторых из них такие условия — если их ввести сейчас — могут стать неподъемными, — считает он.

По его мнению, в перспективе предложенная поправка возможна, но дополнительные риски всё равно будут заложены в стоимость перелета.

Петр Шелищ считает, что перекладывать всю ответственность на потребителя неправильно. Невозврат денег, который произошел в такой ситуации, не спасет авиакомпании, а только затянет агонию отдельных игроков рынка. Объемы финансовых потерь перевозчиков таковы, что им нужны масштабные меры поддержки, которые может обеспечить только государство, уверен он.