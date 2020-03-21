Челночный побег: возвращение россиян из Латинской Америки взяли под контроль

Из-за коронавируса закрываются границы стран Латинской Америки. По данным, представленным «Известиям» посольствами РФ в нескольких государствах, на территории Доминиканской Республики до сих пор остаются 3 тыс. российских туристов, в Мексике — около 2 тыс. Как отметили в дипмиссии РФ в Бразилии, значительная часть граждан старается решать проблемы возвращения самостоятельно, взаимодействуя с авиакомпаниями. Посольство в Аргентине, на территории которой около 100 россиян, тем не менее считает целесообразным организацию так называемых «челночных» рейсов из России на континент. С их помощью можно было бы вывезти туристов сразу из нескольких стран . Сейчас диппредставительства вместе с координационным штабом по возвращению соотечественников на родину МИД России прорабатывают решение проблемы.

Чрезвычайное путешествие

В Боливии из-за коронавируса было принято решение ввести режим ЧС еще 12 марта, но границы оставались открыты. Однако 17-го числа временный президент Боливии Жанин Аньес объявила, что страна будет закрыта для иностранцев до конца месяца. Новые меры по борьбе с COVID-19 в государстве могли испугать пребывающих там иностранцев, однако не граждан РФ.

Консул посольства РФ в Боливии Яков Федоров сообщил «Известиям», что практически всем российским туристам, находившимся в Боливии, удалось покинуть страну . 19 марта лишь двое соотечественников всё еще были на территории латиноамериканского государства. Как заверил дипломат, в скором времени они покинут страну без лишних трудностей.

amer Граница Боливии и Перу после закрытия, 17 марта 2020 года Фото: REUTERS/David Mercado

19 марта президент Чили Себастьян Пиньера также объявил чрезвычайное положение на 90 дней. Границы государства закрыты с 16-го числа. Коронавирус даже заставил власти принять решение о переносе конституционного референдума с апреля на ноябрь. По данным консульского отдела посольства РФ, в Чили сейчас остаются 114 российских туристов.

— Сбор сведений о других гражданах России, временно находящихся в республике, продолжается, домой вернутся все, — успокоил пресс-атташе дипмиссии России в Чили Денис Винокуров.

И хотя в стране отменено большинство рейсов, в посольстве отметили, что пока еще сохраняется возможность покинуть государство через транзитные направления, которые доступны в виде исключения.

амер Военный армии Чили на улице города после объявления чрезвычайного положения в стране Фото: REUTERS/Jose Luis Saavedra

Президент Республики Перу Мартин Вискарра и вовсе 18 марта ввел комендантский час. Перуанский лидер подчеркнул, что такие меры были приняты из-за того, что новые подтвержденные случаи заражения были выявлены у тех, кто нарушал карантин. При этом посольство России работает в нормальном режиме при соблюдении мер и санитарных норм, введенных правительством Перу.

— На 19 марта уже установлено, что общее количество россиян, пребывающих в Перу с туристическими целями, составляет 206 человек, — заявил «Известиям» пресс-атташе посольства России Данис Султанов . — Абсолютное большинство — индивидуальные туристы. Данная цифра регулярно обновляется, потому что число обращений увеличивается.

Цифры меняются каждый час

Президент Аргентины Альберто Фернандес 16 марта принял решение закрыть границы на 15 дней. Начиная с 17 марта приостановлено авиасообщение со всеми странами Европы, а также с США, КНР, Японией, Южной Кореей и Ираном. Соответственно, были отменены трансатлантические рейсы из Аргентины крупных европейских авиакомпаний. Большая часть россиян должна была покинуть страну именно этими перевозчиками.

По данным посольства РФ в Аргентине на 19 марта, около 73 россиян испытывают трудности с возвращением на родину. И в посольстве прогнозируют увеличение их числа. Как отметили в дипмиссии, сейчас ряд путешественников самостоятельно прорабатывает возможность возвращения домой через третьи страны. Пока это можно сделать, используя альтернативные маршруты через Гавану, Стамбул или Сан-Паулу. При этом оставшихся в продаже авиабилетов немного, а цены на них в последнее время резко выросли.

amer Пассажиры внутренних авиалиний в аэропорту Буэнос-Айреса, Аргентина Фото: REUTERS/Agustin Marcarian

Еще одна сложность заключается в том, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в некоторых государствах, люди, прибывшие оттуда в Аргентину, обязаны соблюдать 14-дневный карантин с момента въезда, без выхода за пределы гостиничного номера. Такое требование относится и ко многим российским туристам в стране.

— Что касается возможной эвакуации россиян, эта тема сейчас находится на рассмотрении, — рассказали «Известиям» в диппредставительстве РФ.

При этом в посольстве считают целесообразным организацию так называемых челночных рейсов в Латинскую Америку, с помощью которых можно было бы вывезти туристов сразу из нескольких стран.

Пока удается улететь и российским туристам из Бразилии. Как сообщил пресс-секретарь посольства России в этой стране, многие смогли обменять свои авиабилеты или купить новые.

— С расположенными в Бразилии российскими загранучреждениями в последние дни связались около 200 граждан России, пребывающих сейчас на территории страны, — сказал «Известиям» пресс-секретарь посольства России в Бразилии Иван Коновалов.

Однако точное количество граждан, которые в настоящее время не могут по каким-либо причинам вернуться в Россию, в дипмиссии назвать не смогли, поскольку эти цифры меняются каждый час.

амер Президент Бразилии Жаир Болсонару и министр здоровья Луиш Мандетта в масках на рекламном плакате в Сан-Паоло, Бразилия, 19 марта 2020 года Фото: REUTERS/Amanda Perobelli

На прошлой неделе мировую общественность взволновала судьба президента Бразилии Жаира Болсонару, у которого заподозрили коронавирус. К счастью, оба теста оказались отрицательными, однако общее число зараженных в стране уже превысило отметку в 600 человек. Глава государства, в свою очередь, заявлял, что заблокировать границы ему не позволяет бразильское законодательство, но уже 19 марта было принято решение «закрыться» от большинства южноамериканских соседей.

Как пояснил представитель российской дипмиссии, обстановка в стране в целом стабильная, местные власти принимают надлежащие меры для борьбы с распространением коронавируса.

Остановись мгновенье, тут опасно

19 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что вопросы вывоза россиян из стран Латинской Америки находятся в стадии проработки. Она также рекомендовала россиянам не ждать окончания действующих туров и не покупать новые для выезда за рубеж.

При этом около 3 тыс. российских туристов всё еще находятся в Доминиканской Республике (ДР). Об этом «Известиям» сообщил пресс-секретарь ближайшего к республике посольства России в Венесуэле Андрей Ряпосов . С 19 марта в республике введен режим ЧС и закрыты все границы на 15 дней. Однако, как отметил собеседник, по состоянию на 19 марта организованные туристы, находящиеся в ДР, не испытывают непреодолимых препятствий для возвращения в Россию. В настоящее время в посольстве РФ в Венесуэле действует Координационный центр по вопросам содействия российским гражданам, оказавшимся в затруднительной ситуации в Венесуэле, Гаити или Доминиканской Республике.

амер Пляж Бока-Чика, Доминиканская Республика Фото: Global Look Press

Мексика пока не закрывает границы, хотя 20 марта там была зарегистрирована первая смерть от коронавируса. По оценкам посольства РФ в этой стране, ситуация с возвращением не носит критический характер, так как ряд авиакомпаний продолжают выполнять регулярные полеты.

— По состоянию на 19 марта 2020 года на консульском учете посольства России в Мексике состоят около 2 тыс. граждан РФ, — заявил «Известиям» заведующий консульским отделом дипмиссии Андрей Трояновский.

Представители посольства рекомендуют желающим улететь на родину, прежде всего рассматривать варианты покупок авиабилетов с пересадками в странах с наименьшим распространением коронавирусной инфекции.

По данным миграционной службы Колумбии на 19 марта, в стране находятся около 200 российских туристов. За консультационной поддержкой в посольство обратилось не более 20. Пресс-атташе диппредставительства Евгений Наумов отметил, что туристы в Колумбии не испытывают никаких сложностей с возвращением в Россию, кроме изменений некоторых маршрутов полетов из-за решений об отмене рядом транзитных государств рейсов в Москву. Российским туристам рекомендуют как можно скорее покинуть Колумбию, так как с 23 марта эта страна приостанавливает международное авиасообщение сроком на 30 дней.

амер Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Наши путешественники, оказавшиеся в сложной ситуации, уже не просто туристы, их категория четко обозначена — «российские граждане за рубежом», — отметил в беседе с «Известиями» директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

Собеседник также подчеркнул важность решения правительства взять под контроль вопрос о возвращении российских туристов. Теперь посольства находятся в постоянном контакте с властями стран аккредитации, а также с координационным штабом МИД РФ, куда граждане могут обратиться за помощью в любую минуту.