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Два случая заболевания коронавирусом подтвердились в Приморье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Два случая заболевания коронавирусом COVID-19 лабораторно подтверждены в Приморском крае, сообщила во вторник, 24 марта, пресс-служба правительства региона.

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По данным местных властей, оба заболевших вернулись из поездки в Европу, передает «Интерфакс».

В региональном минздраве отметили, что состояние пациентов удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.

В настоящее время они находятся в инфекционной больнице под наблюдением врачей. Все, кто контактировал с зараженными, также находятся под наблюдением.

Накануне главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико сообщил, что активность нового коронавируса может значительно снизиться в апреле–мае 2020 года.

​​коронавирус

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 195 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 24 марта, всего в мире подтверждено почти 380 тыс. случаев заболевания, скончались 16,5 тыс. человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 438.

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