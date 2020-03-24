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У фехтовальщиков сборной России обнаружили симптомы коронавируса

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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У саблиста сборной России Дмитрия Даниленко и его девушки, шпажистки сборной Дарьи Мартынюк появились симптомы COVID-19, но на данный момент они пока не сдали соответствующий тест. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на самих спортсменов.

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«В начале марта мы прилетели с соревнований в Европе, — рассказал Даниленко. — Даша выступала в Венгрии, где позже были подтверждены шесть случаев коронавируса. У меня соревнования проходили в Люксембурге, а домой обратно наша команда добиралась через Германию, после чего прошел недельный сбор на «Озере Круглом». После этого мне позвонили из департамента здравоохранения города Москвы и сказали, что я нахожусь на карантине. Мы просидели, как и положено, две недели».

По словам саблиста, последние три дня у него температура 37 градусов и чуть выше и кашель, у его подруги она выше нормы два дня.

Спортсмены вызвали скорую, приехавший врач не услышал у них в легких хрипов. Даниленко добавил, что он и Мартынюк хотят сдать анализы, чтобы убедиться, что они не больны COVID-19.

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов заявил, что сбор национальной команды в Сочи придется отменить, если тесты спортсменов окажутся положительными, сообщает РИА Новости.

«А если неутешительный диагноз подтвердится, можете себе представить, какое количество людей необходимо будет проверить», — добавил Мамедов.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 195 странах.

По данным Worldometer на 24 марта, в мире заболели более 378 тыс. человек, вылечились более 101 тыс. пациентов, умерли 16 490 человек. В России диагностировано 438 случаев заболевания коронавирусом, причем 262 зафиксированы в Москве. 17 человек уже вылечились. Случаев летального исхода нет.

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