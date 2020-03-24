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Минздрав разрешил назначение ибупрофена пациентам с коронавирусом

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Фото: ТАСС/PA Images/Lauren Hurley
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Ибупрофен можно назначать пациентам с коронавирусом. Об этом заявила главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова.

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По ее словам, это лекарство можно использовать в лечении инфекции наравне с парацетамолом. В данном вопросе Минздрав солидарен со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), подчеркнула во вторник, 24 марта, эксперт.

«Самое главное для пациентов — строгое следования рекомендациям врача. Только врач может назначить необходимый данному конкретному пациенту препарат, и предложить эффективную тактику лечения», — добавила Малинникова.

19 марта ВОЗ отменила ранее распространенную рекомендацию не использовать ибупрофен при лечении пациентов с коронавирусом. По данным организации, врачи, лечащие пациентов COVID-19, не сообщают о каких-либо негативных эффектах ибупрофена, помимо обычных известных побочных эффектов.

«Основываясь на имеющейся в настоящее время информации, ВОЗ не дает рекомендаций против использования ибупрофена.», — добавили эксперты.

Ранее во вторник стало известно о достаточном количестве парацетамола в аптеках Москвы. Высокий спрос на жаропонижающие препараты появился после объявления ВОЗ пандемии коронавируса.

Корона

По данным Worldometers на 24 марта, в мире зафиксировано более 391 тыс. случаев заражения, погибли от инфекции около 17 тыс. пациентов.

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