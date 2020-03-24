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В Подмосковье зафиксировано 6 новых случаев заражения коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В Московской области подтверждены шесть новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 24 марта в Telegram-канале регионального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Еще шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей Подмосковья», — говорится в сообщении.

Таким образом, количество заразившихся коронавирусом в Подмосковье достигло 41. После выздоровления были выписаны два человека.

коронавирус

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 387 тыс. случаев заболевания, скончались 16,7 тыс. человек.

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