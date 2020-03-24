Сервис DocDoc запустил бесплатные консультации по вопросам COVID-19

Сервис телемедицины DocDoc по инициативе Сбербанка России с 23 марта проводит бесплатные онлайн-консультации с врачом на тему коронавируса SARS-CoV-2 для жителей страны. Об этом говорится в сообщении Сбербанка, оказавшемся в распоряжении «Известий» во вторник, 24 марта.

«Мы хотим, чтобы каждый житель страны имел возможность получить бесплатную квалифицированную консультацию врача по вопросам коронавирусной инфекции, не выходя из дома», — заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Теперь любой гражданин РФ может обратиться на бесплатную «горячую линию» 8 800 707-85-72, где пользователя соединят со специалистом call-центра DocDoc.

«Операторы call-центра могут помочь с «техническими вопросами», такими как меры снижения риска заражения вирусом, правила поведения при карантине, способы тестирования коронавирусной инфекции. В том случае если вопрос медицинский, позвонившему будет предоставлена консультация квалифицированного врача», — рассказал основатель сервиса телемедицины DocDoc Дмитрий Петрухин.

Длительность консультаций не ограничена, в среднем она составляет 15 минут.

На линии работают 400 врачей, все они прошли дополнительное обучение и работают в частных клиниках Москвы и регионов. При необходимости сервис может также подключить государственные клиники.

Помимо медицинской консультации, пользователям сервиса DocDoc в течение недели станут доступны бесплатные онлайн-консультации психологов.

Все финансовые расходы на создание и реализацию данного проекта взял на себя Сбербанк.

Компания DocDoc начала работу в 2012 году как первый в России сервис по выбору врачей на основе проверенных отзывов самих пациентов. В 2017 году DocDoc вошел в экосистему Сбербанка, после чего сервис начал трансформацию в медицинскую платформу — площадку, на которой представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу и телемедицина. На данном этапе более 4 тыс. частных клиник, подключенных к сервису, дают возможность записаться на очный прием к врачу. Сервисом воспользовалось уже более 2,5 млн человек. За это время DocDoc собрал более 300 тыс. отзывов о врачах.