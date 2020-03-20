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Сбербанк запустил горячую линию по вопросам работы бизнеса на фоне COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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С 20 марта начала работать горячая линия Сбербанка для корпоративных клиентов. Ежедневно с 00:00 до 20:00 мск операторы будут отвечать на вопросы о работе банка в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

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«Открытая нами горячая линия предназначена для консультаций наших корпоративных клиентов по всем вопросам обеспечения деятельности предприятия в текущих условиях, например, это помощь в организации работы сотрудников в удаленном режиме, консультации по оформлению больничных листов, осуществление любых банковских операций», — рассказал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

Топ-менеджер также подчеркнул, что большинство услуг финансовой организации — представлены удаленно в Сбербанк Бизнес Онлайн.

«Мы гарантируем, что нашим клиентам будут доступны все дистанционные банковские услуги с максимальной надежностью в полном объеме», — добавил он.

Позвонить на горячую линию можно по номеру: 8 (800) 200-34-40. Кроме того, продолжает работать Центр корпоративных решений (ЦКР), специалисты которого круглосуточно консультируют клиентов по всем корпоративным продуктам и сервисам Сбербанка. Номера телефонов ЦКР: 0321 (для бесплатных звонков с мобильных телефонов в сетях «Билайн», «Мегафон», «МТС», Tele2, Yota и СберМобайл на территории России) и +7 495 6655 777 (для звонков из-за рубежа, оплата согласно тарифу сотового оператора).

Напомним, что на этой неделе, компания СБЕР Решения, входящая в Экосистему Сбербанка, также запустила бесплатную Всероссийскую «горячую линию» по вопросам организации удаленной работы в компаниях.

Вспышка пневмонии COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, во всем мире заразились более 245 тыс. человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 88 тыс. человек. В России, по последним данным, зафиксировано 199 случаев заражения.

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