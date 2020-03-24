Роскачество рассказало о безопасном походе в магазин в условиях коронавируса

Специалисты Роскачества рассказали, как обезопасить себя при походе в магазин в условиях вспышки коронавируса.

Эксперты рекомендуют ходить за продуктами в то время, когда в магазине меньше всего людей. При входе следует надеть маску, если она имеется, а в помещении — соблюдать дистанцию от других покупателей, особенно если они кашляют и чихают. Пользуясь продуктовой корзинкой или тележкой, лучше не трогать руками лицо.

Расплачиваться специалисты советуют бесконтактным способом, то есть банковской картой или через приложение на смартфоне, — это снизит риск контакта с кассиром и соприкасания с бумажными купюрами.

«Главное — тщательно мыть руки с мылом после похода в магазин. Никакого санитайзера не хватит для постоянной обработки рук дома. Кроме того, он сушит кожу и негативно влияет на нее. Дома лучше использовать воду с мылом», — приводятся на сайте слова ведущего научного сотрудника Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Виктора Ларичева.

Разбирая покупки, следует протереть мыльной тряпкой твердую упаковку продуктов и поверхность, куда выкладывался товар из пакетов. Фрукты и овощи необходимо мыть: огурцы, помидоры, перец и зелень — замочить в воде на 10–15 минут, после чего промыть под струей проточной воды, можно использовать кухонную щеточку. Рекомендуется использовать нейтральное мыло, например детское, и тщательно его смывать.

Однако эксперты советуют не делать покупки самостоятельно, а заказывать еду на дом. Чтобы минимизировать риск заражения, лучше оплатить товары онлайн, попросить курьера оставить пакеты у двери, протереть привезенные продукты и тщательно вымыть руки.

Ранее в марте в Роскачестве рассказали, является ли антисептик заменой мытью рук с мылом, и оценили его эффективность против коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 382 тыс. случаев заболевания, скончались 16,5 тыс. человек. В России диагностировано 438 случаев заражения, случаев летального исхода нет.

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