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В Минтруде поддержат работающих россиян в ситуации с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Министерство труда и соцзащиты разработало проект постановления правительства о дополнительных мерах для поддержки рынка труда на фоне ситуации с распространением нового типа коронавируса. Об этом во вторник, 24 марта, сообщил замглавы Минтруда Всеволод Вуколов.

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По его словам, документом предлагается анализ данных о временной занятости работников, находящихся под риском увольнения; проведение опережающего профобучения и стажировки работников, а также стимулирование безработных открывать собственное дело, создавая рабочие места.

«Пока планируем, что в этих мерах будут задействованы около 67 тыс. человек», — отметил Вуколов в ходе заседания комитета Совфеда по социальной политике, сообщает «РИА Новости».

В связи с объявленной ВОЗ 11 марта пандемией в ряде стран сотрудники были отправлены на удаленную работу. Сервисы заказа еды, телемедицины, развлекательные онлайн-платформы и прочие полезные услуги для тех, кто находится на карантине, собраны на порталах все.онлайн и vseonline.online. Некоторые услуги являются бесплатными, многие сервисы запустили акции.

коронавирус

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 387 тыс. случаев заболевания, скончались 16,7 тыс. человек.

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