Инфекционную больницу в «новой Москве» оснастят спецсистемой очистки стоков

Замкнутую трехступенчатую систему очистки медицинских и бытовых стоков создадут для инфекционной больницы в «новой Москве». Об этом во вторник, 24 марта, рассказал журналистам заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

«Здесь будет применена трехступенчатая массированная система очистки, сначала все медицинские и бытовые стоки пройдут специализированную систему обеззараживания: химическую, паровую, ультрафиолетовую. Далее данные стоки переместятся уже в стандартную систему очистки, оттуда наиболее загрязненные будут специализированным транспортом вывозиться. Локальная, замкнутая система очистки», — сказал Бочкарев.

Он отметил, что общая протяженность коммуникаций на территории инфекционного медицинского центра составит 40 км. По словам Бочкарева, оснащение объекта специализированной вентиляцией и системами тепло- и водоснабжения — самая сложная задача при возведении здания.

«Чтобы начать тут работы, мы проложили порядка 9 км временных дорог, чтобы подвезти технику, забрать необходимый нам грунт. Потому что в пике, когда мы начнем монтаж оборудования, в сутки тут будут приходить до 4 тыс. грузовиков с разным оборудованием», — добавил Бочкарев.

Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин оценил ход строительства инфекционной больницы в «новой Москве». Градоначальник отметил, что пока объект готов только на 40%, но его доделают в ближайшие несколько недель.

5 марта Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 24 марта, в мире заболели более 378 тыс. человек, вылечились более 101 тыс. пациентов, умерли 16 490 человек. В России диагностировано 438 случаев заражения коронавирусом.