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Женщина в Москве нарушила карантин ради похода на маникюр

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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В одном из маникюрных салонов в Москве задержали женщину, нарушившую карантинный режим. Известно, что «беглянка» недавно приехала из Италии.

Инцидент произошел накануне, 23 марта, в Пресненском районе столицы. Клиентка, уроженка Белоруссии, рассказала, что вернулась из-за границы и находится на карантине. Сотрудники салона вызвали полицию.

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Нарушительницу задержали. Правоохранителям женщина заявила, что приехала в Москву 8 марта и прошла проверку в аэропорту, коронавируса у нее не обнаружили. Полицейские вызвали скорую помощь, чтобы провести повторную проверку, COVID-19 вновь не подтвердился, сообщает РЕН ТВ.

По факту происшествия ведется проверка.

К 18 марта режим самоизоляции в Москве нарушили уже более 200 человек.

Аналогичные случаи происходят и в других российских городах. Так, 23 марта из больницы в Сочи самовольно ушли двое пациентов, нарушив карантин. Известно, что «беглецы» направились в Екатеринбург, где их сейчас и ищут.

Ужесточить ответственность за нарушение карантина ранее предлагали в крымском парламенте и в Совете Федерации. Соответствующий проект поправок в КоАП уже разработал Минюст и направил в правительство. Глава кабмина Михаил Мишустин поручил представить предложения по данному вопросу до 25 марта.

Корона

К 23 марта в России диагностировано 438 случаев заболевания COVID-19. 17 человек вылечились. Случаев летального исхода нет.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 382 тыс. случаев заболевания, скончались 16,5 тыс. человек.

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