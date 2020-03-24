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В России задумались над ужесточением ответственности за нарушение карантина

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 25 марта представить предложения по ужесточению ответственности за нарушение карантина. Соответствующее поручение было дано по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

«Минюсту, МВД, Минэкономразвития с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти представить в правительство предложения <...>, направленные на ужесточение ответственности физических и юридических лиц за нарушение введенных карантинных мер», — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте правительства.

Также Мишустин до 25 марта поручил ФАС и Минкомсвязи РФ проанализировать динамику стоимости услуг мобильной связи при переводе населения удаленную работу или учебу.

Корона

18 марта сообщалось, что более 200 жителей Москвы нарушили режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer, в мире насчитывается более 381,7 тыс. заболевших, более 16,5 тыс. человек скончались. Выздоровели на данный момент около 102 тыс. человек.

В России диагностировано 438 случаев заражения коронавирусом.

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