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В Красноярском крае вылечились трое заразившихся коронавирусом жителей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Трое из шести заболевших коронавирусом в Красноярском крае выздоровели и вскоре будут выписаны из больницы. Об этом во вторник, 24 марта, сообщил губернатор региона Александр Усс на своей странице в Instagram.

«Работа красноярских докторов уже принесла первые результаты. Сегодня трое пациентов выписываются после курса лечения от коронавируса», — написал Усс.

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Он отметил, что все тесты у пациентов на наличие коронавируса были отрицательным.

Усс поблагодарил докторов за проделанную работу.

Всего в Красноярском крае было зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом в разных районах субъекта. Эти люди прибыли в Россию из Германии, Австрии и Испании. В настоящее время под медицинским наблюдением в больницах региона находится свыше 4,5 тыс. человек, пишет «РИА Новости».

Корона

С 18 марта все регионы Сибири, в том числе и Красноярский край, ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Из-за этого в субъектах запрещено проведение в республике спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

По данным Worldometer на 24 марта, в мире заболели более 378 тыс. человек, вылечились более 101 тыс. пациентов, умерли 16 490 человек. В России диагностировано 438 случаев заражения коронавирусом.

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