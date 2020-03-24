Один из двух зараженных коронавирусом в Кузбассе выздоровел

Один из двух пациентов в Кемеровской области, зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, выздоровел, его выписали из больницы. Об этом во вторник, 24 марта, в Telegram сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

По его словам, второй пациент с подтвержденным диагнозом продолжает лечение.

Цивилев добавил, что ещё 15 человек с подозрением на контакт с носителями коронавируса находятся под наблюдением врачей. Новых случаев заражения в Кузбассе за последние сутки нет.

Ранее в Кемерово были выявлены два человека, зараженных коронавирусом. Оба они недавно побывали в Италии.

Ранее во вторник сообщалось, что два случая заболевания коронавирусом были лабораторно подтверждены в Приморском крае.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 195 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 24 марта, всего в мире подтверждено почти 380 тыс. случаев заболевания, скончались 16,5 тыс. человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 438.