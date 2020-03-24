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Российские ученые создали облегчающий лечение коронавируса ингалятор

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Российские специалисты из компания PM&HM разработали ингаляторы для комплексного лечения тяжелых заболеваний, в том числе пневмонии, вызванной коронавирусом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Российской венчурной компании (РВК).

Сейчас устройства готовят к выходу на рынок.

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По словам основателя компании Олега Абдиева, отличительной особенностью новых ингаляторов является то, что аэрозоль подается только непосредственно перед вдохом пациента, поэтому препарат не оседает в дыхательных путях и эффективность лечения существенно повышается.

«Наши ингаляторы могут работать с разными видами препаратов, которые применяются для лечения пневмонии, в том числе вызванной вирусом COVID-19 – препаратами, снимающими бронхоспазм, муколитиками для отхождения мокроты и антибиотиками для антибактериальной терапии», — добавил он.

Отмечается, что стоимость таких ингаляторов составит от 3 тыс. рублей. Устройство уже проходит испытания для госрегистрации. Ингаляторами планируется оборудовать государственные медучреждения, в том числе по программам ОМС. Апробация предложенных решений планируется в пилотных регионах на базе медицинских учреждений.

Ранее стало известно, что новые российские системы диагностики коронавируса SARS-CoV-19 позволят определить вирус в лаборатории, полевых условиях, а также отследить изменения в состоянии пациента и предсказать дальнейшее течение заболевания.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса 11 марта. 23 марта глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил об усилении пандемии коронавируса.

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