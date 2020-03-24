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Три случая заражения коронавирусом подтверждены в Башкирии

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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В Башкирии выявлено три случая заболевания коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом во вторник, 24 марта, написал глава региона Радий Хабиров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Хабиров отметил, что двое зараженных вернулись из заграничных поездок, еще один ездил на работу в столицу. Сейчас зараженные госпитализированы, круг их контактов выявляется в соответствии с заданными регламентами, которые были отработаны еще до постановки положительных диагнозов.

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«Этот факт говорит, что угроза реальна. Соблюдайте меры предосторожности. Приехавшие из иностранных государств обязаны уходить на карантин, нарушение которого преследуется по закону. Ресурсы все у нас есть, умение управлять процессами — тоже. Следуйте инструкциям, и всё закончится с минимальными последствиями», — написал Хабиров.

Ранее 24 марта сообщалось, что два случая заражения новым типом коронавируса подтвердились в Приморье. Оба случая завозные, самочувствие пациентов удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer, в мире насчитывается более 381,7 тыс. заболевших, более 16,5 тыс. человек скончались. Выздоровели на данный момент около 102 тыс. человек.

Корона

В России диагностировано 438 случаев заболевания коронавирусом, причем 262 зафиксированы в Москве. 17 человек уже вылечились.

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