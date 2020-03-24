Три случая заражения коронавирусом подтверждены в Башкирии

В Башкирии выявлено три случая заболевания коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом во вторник, 24 марта, написал глава региона Радий Хабиров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Хабиров отметил, что двое зараженных вернулись из заграничных поездок, еще один ездил на работу в столицу. Сейчас зараженные госпитализированы, круг их контактов выявляется в соответствии с заданными регламентами, которые были отработаны еще до постановки положительных диагнозов.

«Этот факт говорит, что угроза реальна. Соблюдайте меры предосторожности. Приехавшие из иностранных государств обязаны уходить на карантин, нарушение которого преследуется по закону. Ресурсы все у нас есть, умение управлять процессами — тоже. Следуйте инструкциям, и всё закончится с минимальными последствиями», — написал Хабиров.

Ранее 24 марта сообщалось, что два случая заражения новым типом коронавируса подтвердились в Приморье. Оба случая завозные, самочувствие пациентов удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer, в мире насчитывается более 381,7 тыс. заболевших, более 16,5 тыс. человек скончались. Выздоровели на данный момент около 102 тыс. человек.

В России диагностировано 438 случаев заболевания коронавирусом, причем 262 зафиксированы в Москве. 17 человек уже вылечились.