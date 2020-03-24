Домашняя забота: внутренний туризм впадает в анабиоз

Еще в начале марта операторы, работающие на рынке внутреннего туризма, отчитывались о вспышке спроса, спровоцированной коронавирусом, уже к тому времени подкосившим продажи зарубежных туров. Сейчас ситуация изменилась: несмотря на то что выездной туризм заморожен, страх перед новой инфекцией вкупе с экономической нестабильностью привел к остановке бронирования туров по России. Более того, будущие отпускники аннулируют заказы по всем российским направлениям . «Известия» разбирались в ситуации и попробовали сделать прогнозы на сезон.

Не поеду в Иваново

Продажи турпакетов по России за последние 7–10 дней практически прекратились, всё чаще клиенты турфирм требуют аннулировать уже оплаченные туры. Большинство опрошенных «Известиями» экспертов рисуют безрадостную картину: заморожены от 70 до 90% заказов.

Безусловно, есть и участники рынка, которые, наоборот, фиксируют рост. Но это, как правило, рост с низкой базы, а потому не подходит для объективных оценок.

Больше всего, по словам экспертов, пострадали такие экскурсионные направления, как Москва, Санкт-Петербург, Казань. Возможно, теперь на очереди Краснодарский край и Крым , значительное снижение спроса на которые может стать настоящим ударом для сегмента внутреннего туризма.

питер Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— Люди отменяют свои туры в Санкт-Петербург, потому что объекты показа недоступны, — рассказала представитель компании «Флейм Тревел» из Санкт-Петербурга.

— У нас практически встали продажи Москвы и Санкт-Петербурга. Ведь туристы приезжали исключительно с экскурсионными целями, — говорит Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин».

А Владимир Кулешов, директор компании «ХотТурист», в свою очередь, отметил, что только вчера отправил своих туристов на увлекательную кулинарную экскурсию, которая проходит на территории РУДН (Российский университет дружбы народов). «Спрос на такие экскурсии есть», — говорит Владимир Кулешов. Но здесь снова надо понимать, что это экскурсии на 10 человек и речь не идет о массовых потоках.

Если посмотреть на данные системы бронирования отелей TravelLine, то картина будет далеко не утешительной. На ближайшую неделю было аннулировано 57% броней в московских отелях. С датами заездов через 2–4 недели процент отмен достигает уже 72. По Санкт-Петербургу данные такие: 47% аннуляций на ближайшую неделю и 66% с датами заезда через 2–4 недели.

туристы Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Аналогичная картина складывается и на других популярных направлениях: Алтай, Вологодская область, Урал и Сибирь, Приэльбрусье.

— В прошлом году в нашем отеле не было мест, сейчас мы испытываем дефицит туристов. Люди начали аннулировать брони с заездами в апреле, — рассказал представитель гостиницы в городе Терскол в Приэльбрусье.

А руководство горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» в Мурманской области и вовсе приняло решение с 23 марта досрочно закрыть трассы. В официальном заявлении управляющая компания объяснила решение: сделано это по рекомендации администрации города, а также в целях исполнения распоряжения губернатора, который ограничил проведение мероприятий, в том числе спортивных, с числом участников более 50 человек.

А вот у Красной Поляны в Сочи, по заверению Ольги Филипенковой, директора по стратегическому развитию курорта, всё отлично: бронирования на ближайшие даты идут в гору.

Чего нельзя сказать о бронированиях прибрежного кластера Сочи.

— Бронирования остановились. Главное — не потерять пляжный сезон, а ведь запросы на аннуляции идут и по Краснодарскому краю и Крыму , — высказала опасения Альзира Гуреева, директор компании «Тропик Лэнд».

По данным системы бронирования отелей TravelLine, по объектам размещения Сочи на ближайшую неделю аннулировано 32% броней. Количество отмененных броней на глубину 2–4 недели составляет уже 46%, 2–4 месяца — объем аннуляций находится на уровне 35%.

Чего хочет турист

Эксперты подтверждают эту тенденцию.

— Если до пика ситуации с коронавирусом продажи по курортам Сочи и Крыма шли как минимум с опережением объемов прошлого года на 50–60%, то сейчас темп продаж по понятным причинам замедлился , — говорит Сергей Толчин, исполнительный директор компании «Интурист». При этом он отмечает, что заявки на отдых на курортах Краснодарского края и Крыма продолжают бронироваться достаточно активно, особенно на пик летнего сезона. А аннуляции на туры по России не превышают средних значений.

Сергей Ромашкин из «Дельфина» дает более сдержанные оценки: «Новых бронирований пляжных курортов России сейчас очень мало. Массовых аннуляций нет, ведь намерение отказаться от туров исчезает, когда туристы узнают, что им придется оплатить туроператору фактически понесенные затраты. Если аннулируют, то ближайшие даты, если переносят, то с текущих дат на середину мая».

тур Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Наблюдатели отмечают общий спад энтузиазма в отношении путешествий.

— Туристы вообще не хотят никуда ехать . Кто-то опасается того, что и курорты России будут вскоре закрыты, кто-то просто принимает решение остаться дома, чтобы не тратить деньги сейчас, в период экономической нестабильности. Если мы говорим о туристах, которые сделали перебронь на тот же Сочи с закрытых зарубежных направлений, то таких немного — около 5–7% от общего объема, — рассказал Георгий Погосов, управляющий директор сети турагентств «Марселина Трэвел».

Солидарна с коллегой и Татьяна Парфенопуло, представитель компании «ДМЛ клуб». По ее словам, сейчас люди заняли выжидательную позицию и, пока ситуация не стабилизируется, массово никуда не поедут.

— Что касается перебронирований, то попытки такие были, но они не увенчались успехом. Одни наши туристы хотели поехать вместо Турции в Абхазию, но границу временно закрыли. Другие также хотели сделать перебронь на Россию, но у туроператора она не была представлена в ассортименте, — рассказала Татьяна Парфенопуло.

Клиентам компании «ХотТурист» повезло больше. Как рассказал ее директор Владимир Кулешов, уже на этой неделе три семьи, которые не смогли улететь на Кипр, отправятся в Сочи.

— Вчера наши туристы тоже улетели в Сочи вместо Таиланда. Бронирования идут. Те туристы, которые уже забронировали туры в Сочи, их не аннулируют , — рассказал Владимир Кулешов.

хутор Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Говоря о ценах на отели в Сочи, эксперты отметили, что они пока стабильные и в массе своей держатся на уровне аналогичного периода прошлого года. Но такая ситуация, безусловно, не во всех гостиницах . Представитель мини-отеля в Адлере рассказала, что цены сейчас идут вниз: «В прошлом году номер на двоих на одну ночь с заездом в начале апреля стоил 1700 рублей, сейчас мы предлагаем стандартный номер за 1000 рублей».

О ситуации с бронированием здравниц рассказал Дмитрий Богданов, директор санатория «Знание» в Сочи. По его словам, аннуляции также есть, и больше их в санаториях, которые еще не успели заработать себе устойчивую, хорошую репутацию.

— Мы на рынке уже давно, нас знают и ценят, поэтому аннуляций не так много. Да, запросы идут, но мы пытаемся объяснить туристам, что причин для этого пока нет. Думаю, что ситуация в ближайшее время изменится в лучшую сторону, — говорит Дмитрий Богданов.

Золотое время

Сергей Ромашкин тоже не склонен драматизировать ситуацию применительно к российским курортам.

— Полагаю, что сезон стартует в июне, продажи будут восстанавливаться завидными темпами, этому будет способствовать отложенный спрос, а также неминуемо произойдет переориентация туристов с зарубежных направлений, даже в случае их скорого открытия. Причина — значительно ослабевший рубль и автоматическое увеличение стоимости туров за рубеж, что в условиях нестабильной экономической ситуации, конечно, не простимулирует продажи, — заключил эксперт.