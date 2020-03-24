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Пациенты с подозрением на коронавирус сбежали из Сочи в Екатеринбург

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Нарушившие карантинный режим и сбежавшие из сочинской больницы пациенты уехали в Екатеринбург, теперь их ищут в уральской столице. Об этом пишут региональные СМИ, информацию подтвердили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Свердловской области 24 марта.

В оперштабе подтвердили изданию e1.ru, что управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю уведомило о происшествии коллег из Свердловской области.

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«Проводится комплекс мероприятий по поиску этих людей. Им грозит административная ответственность за нарушение режима изоляции», — сообщили в штабе.

О нарушении двумя пациентами карантина сообщил портал «СочиСтрим» накануне. Известно, что сбежавшие граждане недавно посещали США и Испанию, а по возвращении некоторое время находились на самоизоляции в частном доме. После выезда за границу россияне обязаны сдать тест на коронавирус, однако вместо этого они купили билеты в Екатеринбург.

Аналогичные случаи ранее в марте произошли и в других российских городах. Так, 16 марта из больницы в Коммунарке сбежала 40-летняя пациентка с подозрением на коронавирус, а 18 марта больницу в Мурманске самовольно покинул 68-летний моряк, также госпитализированный с подозрением на COVID-19. Обоих позднее нашли и вернули в медучреждения.

В Москве режим самоизоляции нарушили уже более 200 человек.

Ужесточить ответственность за нарушение карантина ранее предлагали в крымском парламенте и в Совете Федерации. Соответствующий проект поправок в КоАП уже разработал Минюст и направил в правительство. Глава кабмина Михаил Мишустин поручил представить предложения по данному вопросу до 25 марта.

Корона

К 23 марта в России диагностировано 438 случаев заболевания COVID-19. 17 человек вылечились. Случаев летального исхода нет.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 382 тыс. случаев заболевания, скончались 16,5 тыс. человек.

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