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Экипажи прибывающих в Россию самолетов не поместят на карантин

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Экипажи самолетов, которые прибывают в Россию из-за границы, не подлежат обязательному 14-дневному карантину из-за риска распространения коронавируса, но должны использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать правила личной гигиены. Об этом говорится в сообщении Росавиации, опубликованном во вторник, 24 марта.

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Ведомство напомнило, что все прибывающие в Россию с изолируются на две недели со дня прибытия.

Мера не распространяется на экипажи воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, водителей автомобилей международного грузового сообщения и лиц, которые транзитом пересекают воздушные пункты пропуска.

Также на двухнедельный карантин не помещаются аккредитованные или назначенные сотрудники диппредставительств и консульских учреждений других стран в России, международных организаций и их представительств, официальных делегаций и лица, имеющие дипломатические, служебные либо частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника.

В своем сообщении Росавиация ссылается на разъяснения Роспотребнадзора в связи с поступающими обращениями по вопросу реализации постановления главного санитарного врача России Анны Поповой от 18 марта «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019».

Согласно документу, лица, прибывающие в Россию, должны изолироваться дома, а если такой возможности нет, их поместят в обсерватор. Губернаторов обязали проконтролировать соблюдение карантина и ежедневно сообщать о результатах в территориальные органы Роспотребнадзора. При необходимости людям, находящимся в изоляции, будет оказана социальная поддержка.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 25 марта Минюсту, МВД, Минэкономразвития с участием заинтересованных госорганов исполнительной власти представить предложения по ужесточению ответственности за нарушение карантина.

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