В Совфеде предложили ужесточить карантинные меры в регионах

Из-за угрозы распространения коронавируса в регионах России следует ужесточить меры по карантину. Об этом в понедельник, 23 марта, заявил сенатор от Тверской области Владимир Лукин.

«Если смотреть по заболевшим в Москве и в регионах, то, по данным из субъектов РФ, там заболевших можно пересчитать по пальцам одной руки», ― цитирует его «РИА Новости». Также Лукин отметил, что, возможно, «не всё в порядке со статистикой».

Сенатор отметил меры, которые принимаются в Москве для борьбы с коронавирусом, и добавил, что также следует ужесточить меры по карантину в регионах РФ.

В настоящее время в России диагностировано 438 случаев заболевания коронавирусом, причем 262 зафиксированы в Москве. 17 человек уже вылечились. Случаев летального исхода нет.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 23 марта, в мире заболело более 350 тыс. человек, вылечились более 100 тыс. пациентов, умерли 15 315 человек.