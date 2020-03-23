Прямой эфир
Сюжет:

В Совфеде предложили ужесточить карантинные меры в регионах

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из-за угрозы распространения коронавируса в регионах России следует ужесточить меры по карантину. Об этом в понедельник, 23 марта, заявил сенатор от Тверской области Владимир Лукин.

Одни дома: кому следует перейти на уединенный образ жизни
Миллионы россиян попадают в зону риска из-за COVID-19, врачи советуют им постараться не выходить из дома

«Если смотреть по заболевшим в Москве и в регионах, то, по данным из субъектов РФ, там заболевших можно пересчитать по пальцам одной руки», ― цитирует его «РИА Новости». Также Лукин отметил, что, возможно, «не всё в порядке со статистикой».

Сенатор отметил меры, которые принимаются в Москве для борьбы с коронавирусом, и добавил, что также следует ужесточить меры по карантину в регионах РФ.

В настоящее время в России диагностировано 438 случаев заболевания коронавирусом, причем 262 зафиксированы в Москве. 17 человек уже вылечились. Случаев летального исхода нет.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 23 марта, в мире заболело более 350 тыс. человек, вылечились более 100 тыс. пациентов, умерли 15 315 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Госдуме предложат ввести уголовную ответственность за нарушение карантина
Минздрав не исключил изменение закона о допуске лекарств на рынок

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020