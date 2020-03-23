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Минздрав не исключил изменение закона о допуске лекарств на рынок

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Российское законодательство в части доступа на рынок новых лекарств может быть пересмотрено на фоне распространения коронавируса. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщила пресс-служба Минздрава России.

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Во время совещания с главами научных учреждений и фармацевтических компаний, посвященного борьбе с коронавирусом, глава министерства Михаил Мурашко призвал ускорить процесс разработки, испытаний и начала производства перспективных препаратов для лечения и профилактики инфекции. Также он заявил о необходимости появления лекарств от осложнений, вызываемых вирусом.

Ранее 23 марта стало известно, что Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) выделят 491,7 млрд рублей на профилактику, диагностику и лечение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19. Средства будут предоставлены из резервного фонда правительства.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позднее болезнь распространилась и на другие страны. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 339 тыс. случаев заболевания, скончались более 14 тыс. человек.

По данным Worldometers на 23 марта, инфекция зафиксирована более чем у 343 тыс. человек, 14,7 тыс. скончались. В России количество случаев заражения новым типом коронавируса достигло 438, 17 пациентов выздоровели.

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