Прямой эфир
Сюжет:

ФМБА получит 492 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) выделят 491,7 млрд рублей на профилактику, диагностику и лечение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19. Об этом говорится в распоряжении кабинета министров России от 21 марта, опубликованном в понедельник, 23 марта, на официальном портале правовой информации.

Одни дома: кому следует перейти на уединенный образ жизни
Миллионы россиян попадают в зону риска из-за COVID-19, врачи советуют им постараться не выходить из дома

Средства будут предоставлены из резервного фонда правительства.

«ФМБА России осуществить контроль за целевым и эффективным использованием (...) бюджетных ассигнований с предоставлением доклада в правительство Российской Федерации до 1 февраля 2021 года», — говорится в документе.

Кроме того, правительство распорядилось выделить Минпромторгу 5 млн рублей на закупки теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха. Также ведомство получит 7,5 млн рублей на закупку не менее 5,7 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации.

10 млн рублей, полученных из резервного фонда, министерство должно будет выделить на предоставление из федерального бюджета субсидий «Российскому фонду технологического развития», чтобы обеспечить займы на увеличение производства и поставок товаров первой необходимости. В их числе оборудование для диагностики, выявления и лечения эпидемический заболеваний, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и лекарства.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позднее болезнь распространилась и на другие страны. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 339 тыс. случаев заболевания, скончались более 14 тыс. человек.

На вечер воскресенья, 22 марта, в Москве выявлен 191 случай заражения COVID-19. Общее число зараженных в России возросло до 367.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Семь военных самолетов с медицинской помощью прибыли из России в Италию
В Хабаровске подъезд жилого дома поместили на карантин по SARS-COV-2

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020