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Число случаев коронавируса в Белоруссии возросло до 81

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Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
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Число заразившихся коронавирусом в Белорусии за сутки выросло на пять и достигло 81. Об этом сообщает новостной портал TUT.BY со ссылкой на министерство здравоохранения этой страны в понедельник, 23 марта.

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В Telegram-канале белорусского ведомства «Официальный Минздрав» отмечается, что с 23 марта в республике проводится тестирование на пневмонию COVID-19, уже провели более 21 тыс. тестов.

На сегодняшний день выписаны или готовятся к выписке 22 пациента, перенесшие коронавирус. После проведенного лечения их тесты показали отрицательный результат. «Еще 59 — находятся под медицинским контролем и на лечении», — отмечается в сообщении.

О первом случае коронавируса в Белоруссии стало известно 28 февраля. Это был гражданин Ирана, который прилетел из Баку.

Белорусский минздрав приказом от 16 марта определил больницы, где будут лечить пациентов с этим вирусом и подозрением на него, приостановлена плановая госпитализация. Правительство выделило из бюджета дополнительные средства минздраву и бюджетам Минска и Витебска на борьбу с инфекцией. Карантин в образовательных учреждениях не вводили.

Президент республики Александр Лукашенко оценивает ситуацию с коронавирусом как «психопатию», считая, что скоро эпидемия пойдет на спад. В то же время он заявил о непонимании сограждан, которые, несмотря на опасную ситуацию в связи с распространением вируса в мире, уезжают отдыхать за границу.

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