Британцы проигнорировали введенные в стране правила карантина

Большая часть британцев игнорирует рекомендации властей и не соблюдает карантин. Метро и автобусы забиты в час пик. Люди стоят плотно к друг другу, несмотря на советы правительства не подходить ближе, чем на 2 метра, сообщает The Mirror.

Работники лондонской подземки в ярости от такого поведения.

В соцсетях люди рассказывают, что из-за невозможности работать удаленно продолжают ездить на работу.

Часть же британцев, соблюдающих карантин, недовольны тем, что большая часть населения игнорирует рекомендации властей. Они требуют от правительства закрыть общественные заведения, приостановить работу транспорта, чтобы остановить распространение коронавируса. Пользователи сошлись во мнении, что городам Великобритании нужен тотальный карантин.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране карантина сроком на три недели в связи с распространением нового коронавируса. Об этом глава правительства сообщил в понедельник, 23 марта, в прямом эфире «Би-би-си».

Джонсон заявил, что пришло время делать больше для борьбы с распространением вируса, и призвал британских граждан оставаться дома.

По данным Worldometer на 24 марта, в Великобритании заразились 6650 человек, умерли 335.