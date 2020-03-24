Чемпионат Австралии по футболу приостановили из-за коронавируса

Чемпионат Австралии по футболу приостановили на фоне распространения нового коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте Футбольной федерации Австралии (FAA).

Перенос коснется всех финальных раундов чемпионата сезоне 2019/20. Отсрочка вступила в силу немедленно. Решение федерации единогласно поддержали все клубы лиги.

Теперь FAA будет внимательно следить за обстановкой в стране в ближайшие недели, следующая оценка возможности проведения соревнований состоится 22 апреля.

Чемпионат Австралии по футболу был одним из немногих национальных первенств, который не был приостановлен из-за распространения коронавируса.

На территории Австралии выявлено 1895 случаев заражения новым коронавирусом, восемь человек умерли. За последние сутки было зарегистрировано порядка 300 новых пациентов с заболеванием, вызванным вирусом.

В стране закрыты все предприятия общественного питания, развлекательные центры, ночные клубы, кинотеатры и спортивные залы, а граждан призвали как можно реже выходить из дома.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По последним данным Worldometer, в мире насчитывается более 378,8 тыс. заболевших, более 16,5 тыс. человек скончались. Выздоровели на данный момент около 102 тыс. человек.