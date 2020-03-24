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ЦБ призвал банки ограничить выдачу наличных через банкоматы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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ЦБ России рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией их приема. Об этом во вторник, 24 марта, сообщается на сайте регулятора.

«Банкам также следует по возможности ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции. Конструкция таких аппаратов предусматривает замкнутый цикл обращения наличных в них: прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в банке», — говорится в заявлении.

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Кроме того, необходимо регулярно проводить профилактическую дезинфекцию устройств для передачи банкнот. Аналогичная рекомендация касается терминалов и банкоматов, которые находятся как внутри отделений банка, так и за его пределами.

Отмечается, что исполнение данных рекомендаций позволит минимизировать распространение коронавирусной инфекции при использовании наличных денег.

«Банк России также рекомендует банкам при работе с клиентами обращать их внимание на приоритетное использование именно безналичной формы оплаты товаров и услуг: онлайн-переводы и бесконтактная оплата по картам», — подчеркнули представители ЦБ в своем обращении.

23 марта в Почта Банке оценил риск заражения коронавирусом через банкомат. В финансово-кредитном учреждении заявили, что если следовать базовым правилам гигиены, о которых говорят московское и российское правительство и Минздрав, то никакой острой опасности при работе с наличными не будет.

16 марта Гознак заявил о том, что современные купюры защищены от бактерий и вирусов благодаря специальным химическим добавкам.

Инфографика

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 24 марта, в мире заболели более 378 тыс. человек, вылечились более 101 тыс. пациентов, умерли 16 490 человек. В России диагностировано 438 случаев заражения коронавирусом.

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