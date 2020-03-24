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Более 180 москвичей не пустили в метро из-за температуры

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Более 180 пассажирам отказали в поездке на метро, так как у них была выявлена повышенная температура тела. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы во вторник, 24 марта.

Данные приведены за понедельник, 23 марта.

«183 человека с температурой не поехали вчера на метро. Доброе утро, и не болейте», — приводит сообщение дептранса агентство городских новостей «Москва».

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Серьезных рычагов воздействия в столице пока не предусмотрено

В воскресенье мэр города Сергей Собянин заверил, что Московский метрополитен не будет приостанавливать работу, несмотря на распространение коронавируса.

Как объяснил градоначальник, подземка создана так, «что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии», а в случае закрытия метро восстанавливать его работу придется около полугода.

С 5 марта в Москве действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. До 10 апреля запрещены все массовые мероприятия численностью более 50 человек, школы и колледжи столицы закрыты на карантин. Больничные листы будут выдавать всем находящимся на карантине, в том числе здоровым людям.

Пожилым людям и гражданам с с хроническими заболеваниями предписано не выходить из дома без крайней необходимости. Для компенсации возможных допрасходов им будет предоставлена разовая материальная помощь в размере 4 тыс. рублей, пишет «Газета.ру».

К 23 марта в России диагностировано 438 случаев заболевания COVID-19. В Москве коронавирус подтвердился у 262 граждан. 17 человек вылечились. Случаев летального исхода нет.

Корона

Ранее в Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций рассказали, какой транспорт может считаться безопасным во время вспышки коронавируса.

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