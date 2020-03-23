Квартплата: удержит ли дома пожилых людей премия за изоляцию

Московским властям будет сложно удержать пожилых людей дома до середины апреля — они станут по-прежнему ходить по магазинам. Об этом «Известиям» заявил зампред Союза пенсионеров России Владимир Клоницкий. Чтобы мотивировать горожан соблюдать режим самоизоляции, власти разделят обещанную им матпомощь на две части — 2 тыс. из 4 тыс. рублей выдадут только тем, кто ответственно подошел к вопросу. В крайних случаях беседы с пожилыми людьми будут вести участковые, сказали «Известиям» на горячей линии департамента здравоохранения Москвы. Новый режим для москвичей старше 65 лет и горожан, страдающих хроническими заболеваниями, начнет действовать с 26 марта. Правительство РФ рекомендовало всем пожилым россиянам придерживаться схожих правил. Всего в стране более 21 млн граждан в возрасте от 65.

Премия за прилежность

В связи с распространением коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями не выходить из дома с 26 марта по 14 апреля. При этом им полагается матпомощь в размере 4 тыс. рублей — 2 тыс. рублей авансом и еще 2 тыс. — после окончания режима самоизоляции за ответственное поведение.

Сергей Собянин также подчеркнул, что операторы связи не должны отключать таким гражданам телефоны и интернет-соединение при нулевом и «минусовом» балансе. Взимание штрафов за просроченные платежи по ЖКХ приостановлено. Пожилым москвичам будут помогать с доставкой продуктов, льготных лекарств и другими услугами. Для этого им необходимо обращаться на горячую линию департамента здравоохранения Москвы. На горячей линии подтвердили, что соцработники готовы помогать пожилым, оказавшимся в режиме самоизоляции.

— Пожилые люди сейчас обязаны соблюдать режим самоизоляции наряду с теми, кто вернулся из стран с неблагоприятной обстановкой и находится на карантине. Приглядывать за этим следует родственникам. Подключать полицию к этому не предусмотрено. Но теоретически возможно. Если пенсионер отказывается сидеть дома, беседовать с ним будет участковый. Это очень серьезно, люди должны понимать , — рассказали на горячей линии.

п1 Волонтеры-медики несут сумки с продуктами для пенсионеров Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Столичное правительство взялось и за молодое поколение, которое может быть переносчиком нового вируса и поэтому представляет угрозу для уязвимых категорий людей. Так, школьникам заблокируют проездные, чтобы те лишний раз не передвигались по городу.

Мэр Москвы в своем обращении также попросил молодых людей воздержаться от личных контактов с пожилыми родственниками. Он подчеркнул, что общаться сейчас лучше по телефону или через интернет. Психологи также уверены, что пожилые люди, а также все, кто сейчас вынужден сидеть дома, обязательно должны поддерживать связь с родными и близкими. Если удаленность и изолированность будут восприниматься человеком как оторванность от мира, одиночество, это может спровоцировать страх и тревожность, привести к разнообразным проблемам.

В марте в Московскую службу психологической помощи, работающую по телефону «051», из-за ситуации с коронавирусом обратились 84 человека. Ранее таких обращений зафиксировано не было, сообщили «Известиям» в столичном Департаменте труда и соцзащиты.

Не чувствуют опасности

Ритейлеры и аптеки сейчас продумывают вопрос удаленной работы с пожилыми людьми. Дистанционную продажу лекарств разрешили совсем недавно, ее правила пока не разработаны.

— Отдельные аптеки допускают снижение порога минимальной суммы заказа для бесплатной доставки пенсионерам в апреле, — рассказал «Известиям» основатель eApteka, член генерального совета «Деловой России» Антон Буздалин.

Онлайн-супермаркет Perekrestok.ru с 23 марта вдвое снизил для таких категорий граждан минимальную сумму заказа — до 2 тыс. рублей, а также пообещал бесплатную доставку (при предъявлении соответствующих документов).

— Такие «минимальные» суммы крайне велики для пожилых людей. Даже если они захотят сделать запас впрок, сумма их покупок все равно будет ниже, — заявил «Известиям» зампредседателя Союза пенсионеров Владимир Клоницкий.

п2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Впрочем, по его мнению, даже если будет организована доставка, пенсионеры в любом случае будут сами ходить в магазин.

— Дайте нам возможность самим решить. Меры носят рекомендательный характер. Пожилым людям все равно удобнее прийти в магазин и самим купить крупу, яйца — то, что нужно. Говорят, опасен коронавирус. Для нас и птичий грипп был опасен, и другие заболевания. Наши люди не боятся опасности, — подчеркнул Владимир Клоницкий.

Для тех, кто пока не перешел на домашний режим, в магазинах размещают информационные стенды о COVID-19, на полы наносится разметка — для соблюдения дистанции в очередях. Некоторые ритейлеры ввели информирование покупателей, транслируя информацию о коронавирусе в залах, рассказали «Известиям» в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Хроников пересчитают

23 марта председатель правительства Михаил Мишустин во время оперативного совещания с вице-премьерами также подчеркнул, что пожилым по всей России необходимо оставаться дома и без крайней необходимости не выходить на улицу. По его словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции остаётся сложной. Число заболевших людей в мире достигло 376 тыс., а если брать последние два дня — увеличилось на 50 тыс. человек. В России ситуация развивается не так остро, как в других, особенно европейских, странах. За последние сутки зафиксирован 71 случай, 17 человек выздоровели. Всего 438 заболевших.



Органам исполнительной власти субъектов поручено провести мониторинг количества россиян в возрасте 45-80 лет на наличие хронических заболеваний, в частности, сердечно-сосудистых. На основании этих данных будет усилен контроль за такими гражданами, а для больниц разработают специальный механизм оказания помощи.

п3 Фото: РИА Новости/Илья Питалев



— Чтобы не заразиться, необходимо стараться оставаться дома. Без крайней необходимости не выходить на улицу. Не посещать людные места и на время отказаться от прогулок и встреч , — обратился к людям старшего поколения председатель правительства.



Росздравнадзору было дано поручение с 24 марта направлять в правительство всю актуальную информацию о готовности медучреждений к оказанию помощи зараженным коронавирусной инфекцией.

По официальной статистике, в России более 8 млн граждан 65-69 лет, около 13,8 млн — старше 70 лет.