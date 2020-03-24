На строительство инфекционных центров для военных выделят 8,8 млрд рублей

Правительство России выделит vинистерству обороны 8,8 млрд рублей на строительство инфекционных центров для лечения военнослужащих. Распоряжение об этом опубликовано во вторник, 24 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выделить Минобороны России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 8,8 млн рублей на строительство в рамках государственного оборонного заказа 16 инфекционных центров на базе модульных быстровозводимых конструкций, имея в виду оказание медицинской помощи пациентам с инфекционной патологией из числа военнослужащих», — говорится в распоряжении правительства.

Проконтролировать целевое и эффективное использование средств поручено Министерству обороны РФ. Доклад должен быть представлен в срок до 1 февраля 2021 года.

20 марта глава Минобороны Сергей Шойгу заверил в отсутствии заражений коронавирусом в российской армии. Он отметил, что поручил проводить в войсках «круглосуточные профилактические мероприятия».

В тот же день стало известно, что в России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса. Все новобранцы будут сдавать тесты на наличие коронавирусной инфекции, и если она не подтвердится, то отправляться на службу.

По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 382 тыс. случаев заболевания новой инфекцией, скончались 16,5 тыс. человек.