Чрезвычайное наказание: штрафы за фейки про пандемию внесут в КоАП

Должностных и юридических лиц за распространение недостоверной информации про коронавирус в РФ предложили наказывать миллионными штрафами с конфискацией «предмета правонарушения». Такую поправку в ст. 13.15 КоАП «Злоупотребление свободой массовой информации» разработали во фракции «Единой России». Как сообщил «Известиям» первый зампред парламентского объединения Адальби Шхагошев, в ближайшее время документ будет обсуждаться с правительством и вноситься в Госдуму. Меры усиления наказания за фейки вплоть до уголовной ответственности готовит и Минюст, сообщили «Известиям» в ведомстве. Эксперты также считают, что людей надо защитить от недостоверной информации.

За слова ответят

Количество недостоверной информации, связанной с распространением коронавируса в России, в последнее время возросло в разы, заявил «Известиям» Адальби Шхагошев. В качестве примера он привел интервью политолога Валерия Соловья «Эхо Москвы», в котором он сообщил, что «в РФ имеется порядка 1,6 тыс. подтвержденных случаев смерти людей от коронавируса с середины января 2020 года, а количество инфицированных оценивается в 130–180 тыс.». Распространяются в информационном пространстве и фейковые видеоролики. Один из них, например, запустил житель Приморья — в видео идет речь о том, что коронавирусом якобы заболели все сотрудники одного из предприятий Уссурийска.

— Это нужно как-то останавливать. Мы уверены, что усиление ответственности окажет очень серьезное влияние на тех, кто вводит население в заблуждение, — пояснил «Известиям» парламентарий.

В связи с этим депутат считает нужным дополнить ст. КоАП РФ 13.15 «Злоупотребление свободой массовой информации» еще одним пунктом. В нем он предлагает прописать, что совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 9–10 настоящей статьи, в условиях действия режима военного положения, чрезвычайного положения, режима ЧС, а равно режима повышенной готовности (который сегодня, как считает Шхагошев, действует в России) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 до 500 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

На должностных лиц Шхагошев предлагает наложить штрафы от 500 тыс. до 1 млн рублей, а на юридических лиц — от 1 до 2,5 млн рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

По словам депутата, если этих мер будет недостаточно, можно рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности. Он заверил, что в ближайшее время обсудит поправки с правительством и внесет их в Госдуму.

Как выяснили «Известия», свои меры по ужесточению наказания за фейки готовит и Минюст. Такое распоряжение ведомство получило по итогам заседания рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению коронавирусной инфекции под председательством мэра Москвы Сергея Собянина. В поручениях по его итогам Минюст просят предоставить на рассмотрение предложения «вплоть до введения уголовной ответственности».

— Указанный вопрос прорабатывается Минюстом России в соответствии с поручением, содержащимся в протоколе заседания рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, — сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Новые меры уже готовы поддержать в Общественном совете при МВД России.

— Как мы видим сегодня, ответственности за ложную информацию, которая есть в КоАП, недостаточно, чтобы образумить людей, которые хотят хайпануть. Поэтому рассмотрение вопроса о введении уголовной ответственности в условиях, в которых мы все оказались, наверное, справедливо, — заявил глава совета, адвокат Анатолий Кучерена.

По его словам, на некоторых граждан такая информация действует крайне отрицательно. Психика у всех разная: кто-то может отнестись спокойно, а кто-то — с последствиями для здоровья. Более того, в других странах уже существует опыт уголовного наказания за подобные деяния.

— Оно есть и в США, и в других странах: Италии, Норвегии, Швеции, Бельгии. В той же Франции есть как штраф до €40 тыс., так и тюремный срок. Поэтому это важный вопрос. Когда речь идет о пандемии, люди должны получать достоверную информацию, — убежден он.

Паника страшнее вируса

Поддержать усиление мер наказания готовы и в других парламентских фракциях.

— Мы положительно к этому относимся. Мы должны защищать наших граждан, потому что паника бывает страшнее самой болезни. Дестабилизировать обстановку на фоне острой эпидемиологической ситуации недопустимо, — заявил «Известиям» зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

Зампред фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов считает, что распространение фейковой информации надо пресекать, но попытка просто увеличить штрафы вряд ли к чему-то приведет, особенно если сообщения идут из-за рубежа.

— Любые недостоверные новости об эпидемии, которые сеют панику в обществе, недопустимы. Я против этого, одним КоАП и увеличением штрафов это не урегулировать. Мы должны понимать, что живем в условиях информационной войны, — пояснил парламентарий.

Политтехнолог Дмитрий Фетисов, напротив, считает действия депутатов и Минюста оправданными.

— В условиях ЧС — а мы на грани таковой — эти меры вполне логичны. Как показывает мировой опыт, они эффективны, потому что паника наносит больше вреда, чем сами чрезвычайные ситуации, — отметил эксперт.

По его мнению, подобные меры давно надо было продумать на законодательном уровне. Эксперт убежден, что инициатива по ужесточению наказания будет поддержана.