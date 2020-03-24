В РФ задумались о депортации находящихся в спецучреждениях иностранцев

Иностранных граждан, находящихся в России в спецучреждениях, могут депортировать из страны из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом рассказали в МВД 24 марта.

«С учетом ограничений транспортного сообщения, введенных рядом стран, <…> прорабатывается вопрос о возможных вариантах возвращения лиц, содержащихся в специальных учреждениях, в страны гражданской принадлежности», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Данный вопрос рассматривается во взаимодействии с дипломатическими и консульскими учреждениями других стран.

Ранее в феврале из Москвы уже были депортированы 88 граждан других стран из-за нарушения режима самоизоляции. Все лица посещали Китай и обязаны были оставаться дома в рамках профилактики.

О праве России депортировать иностранцев из-за нарушения карантина предупреждала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 382 тыс. случаев заболевания, скончались 16,5 тыс. человек.

По состоянию на 23 марта, в России диагностировано 438 случаев заболевания COVID-19, из них 71 — за последние сутки. В Москве коронавирус подтвердился у 262 граждан. 17 человек вылечились. Случаев летального исхода нет.