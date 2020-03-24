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Двадцать больных с подозрением на коронавирус поместили в реанимацию Склифосовского

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Двадцать человек, у которых подозревают наличие коронавируса, поместили в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, их состояние оценивается как условно тяжелое. Об этом рассказал директор института Сергей Петриков 24 марта.

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Среди 20 пациентов двое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Это действительно тяжелые формы, которые требуют определенной терапии, искусственной вентиляции и всех других мер реанимационного обеспечения», — цитирует Петрикова «РИА Новости».

По его словам, средний возраст пациентов — около 40 лет.

23 марта в семи городских клинических больницах (ГКБ) в Москве открылись отделения для граждан с подозрением на коронавирус. В частности, для лечения заболевших COVID-19 подготовлены ГКБ № 40 в Коммунарке, ИКБ № 1 и № 2, отделения в челюстно-лицевом госпитале для ветеранов войн, ДГКБ имени Башляевой.

Столичные власти готовы в ближайшее время развернуть еще 10 корпусов, помимо строящегося центра в «новой Москве».

Все больницы города уже организовали разные въезды для машин скорой помощи — для инфекционных больных и других пациентов.

коронавирус

По состоянию на 23 марта, в России диагностировано 438 случаев заболевания COVID-19, из них 71 — за последние сутки. В Москве коронавирус подтвердился у 262 граждан. 17 человек вылечились. Случаев летального исхода нет.

За последние сутки из больницы в Коммунарке было выписано 70 человек.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 382 тыс. случаев заболевания, скончались 16,5 тыс. человек.

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