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Больницы Москвы организовали разные въезды «скорых» для больных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Столичные больницы организовали разные въезды для машин скорой помощи с инфекционными и другими больными. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

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«Для защиты здоровья москвичей и профилактики распространения коронавируса в столичных медучреждениях был временно изменен порядок заезда бригад скорой помощи, а именно: предусмотрены разные заезды для инфекционных больных и больных с другими заболеваниями. Это сделано для разграничения потоков пациентов», ― рассказали агентству.

Также в ведомстве добавили, что во время изоляции родные и друзья не могут навещать пациента, однако передавать вещи и продукты всё еще позволяется.

Ранее в этот день стало известно, что в России число заразившихся коронавирусом достигло 367 человек.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболели более 317 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 642 человека.

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