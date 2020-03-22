Коронавирус повысил спрос россиян на онлайн-кинотеатры в 4 раза

Эксперты компании Ozon изучили потребительский спрос на фоне распространения коронавирусной инфекции и выяснили, что заболевание спровоцировало резкий скачок заинтересованности россиян в товарах домашнего досуга — более чем на 75%.

Как пишет в воскресенье, 22 марта, РБК со ссылкой на представителя компании, самый большой рост — в 200%, то есть в четыре раза, показали средненедельные продажи подписок на онлайн-кинотеатры и игровые сервисы. Продажи товаров для ремонта выросли на 296%.

К тому же эксперты на основании анализа более 2,5 млн покупок россиян в марте отметили рост интереса потребителей к настольным играм — 150%, товаров для хобби и творчества — 120%, а также к книгам — 110% и спортивным товарам. Коврики для занятий начали продаваться лучше на 120%, а утяжелители и эспандеры — на 105 и 90% соответственно.

Больше всего покупок, по данным издания, россияне сделали после того, как некоторые компании перевели своих сотрудников на удаленную работу, спровоцировав повышение показателей продаж пакетов Microsoft Оffice для подобной занятости.

С 21 марта Роспотребнадзор обязал фитнес-центры, аквапарки, бани и бассейны Москвы прекратить пропуск посетителей. В этот же день сеть кинотеатров «Каро» временно закрыла часть кинотеатров в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.

19 марта почти все регионы России объявили режим повышенной готовности из-за коронавируса. Это предполагает переход школ и вузов на дистанционный режим обучения и отмену всех массовых мероприятий.

Также жителям регионов рекомендовано воздержаться от поездок за рубеж, а работодателям поручено по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы.

11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса, вспышка которого началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболели более 308 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 069 человек.

В настоящее время в России зафиксировано 306 случаев заражения коронавирусом, при этом 131 ― в столице.