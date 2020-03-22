В Удмуртии подтверждены первые два случая заражения коронавирусом

Первые два случая заражения коронавирусом зафиксированы в Удмуртии. Об этом в воскресенье, 22 марта, заявил глава республики Александр Бречалов на своей странице в «ВКонтакте».

«Оба случая завозные ― один из Швейцарии, один из Венгрии. Заболевшие находятся на лечении в республиканской клинической инфекционной больнице, состояние заболевших ― удовлетворительное. До подтверждения заболевания находились на самоизоляции», ― говорится в сообщении.

Бречалов добавил, что специалисты уже провели все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия, определили круг лиц, с которыми контактировали заболевшие, а также провели у них лабораторное обследование ― результаты отрицательные.

Ранее в этот же день первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Брянской области. Заболевшая женщина госпитализирована в Брянскую инфекционную больницу, где ее поместили в отдельный бокс. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. Лица, находившиеся с ней в контакте, помещены в обсервационный госпиталь.

В настоящее время в России зафиксировано 306 случаев заражения коронавирусом, при этом 131 ― в столице. Большинство из них — завезенные из-за рубежа. Российские власти призвали граждан воздержаться от поездок за границу.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболело более 316 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 597 человек.