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Патриарх Кирилл призвал не пренебрегать мерами по профилактике коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Верующие не должны поддаваться на призывы пренебрегать мерами по профилактике распространения коронавируса, которые распространяют люди, ссылаясь на веру. Об этом в воскресенье, 22 марта, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди после литургии в Соборном храме святого благоверного князя Игоря Черниговского в Москве.

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«Иногда делают люди зловредные, но именующие себя верующими, заявляющие: «Где же вера наша, если мы боимся инфекции?» Один мудрый человек, отвечая на эту нелепость, сказал: «А ты перекрестись и спрыгни с пятого этажа! Ведь ты же этого не сделаешь, уповая на свою веру, ― почему ты сейчас людей подталкиваешь к тому, чтобы они нарушали те правила (профилактики коронавируса. ― Ред.), которые нужно исполнять, ссылаясь на веру?» ― цитирует его ТАСС.

Кроме того, патриарх Кирилл отметил, что вера необходима православным христианам для того, чтобы давать силы преодолевать недуги, а также поддерживать родных и близких.

Ранее в этот день сообщалось, что с воскресенья во всех храмах Русской православной церкви будут произноситься молитвенные прошения из-за угрозы распространения коронавируса. Текст молитв был утвержден патриархом Кириллом.

17 марта Священный синод утвердил инструкцию для настоятелей приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей из-за пандемии коронавирусной инфекции. Согласно документу, таинство крещения рекомендовано проводить только индивидуально и с дезинфекцией купели, после каждого причащенного во время литургии необходимо обтирать ложечку пропитанным спиртом платом. Также в храмах запрещается целование креста и рук.

В настоящее время в России зафиксировано 306 случаев заражения коронавирусом, при этом 131 ― в столице. Большинство из них — завезенные из-за рубежа. Российские власти призвали граждан воздержаться от поездок за границу.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболело более 315 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 590 человек.

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