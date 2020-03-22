В регионах России построят дополнительные инфекционные боксы

Правительство России приняло решение построить дополнительные инфекционные боксы в некоторых регионах в связи с распространением коронавируса. Об этом 22 марта заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Чтобы быть готовыми к любому развитию событий, принято решение начать строить в ряде регионов дополнительные инфекционные боксы», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Хуснуллин добавил, что кабмин изучил опыт Китая в этом вопросе. Также у России остались «достаточно хорошие связи на уровне строителей», поэтому у Москвы есть понимание о том, как такие процессы проходили в КНР.

«У нас три готовых варианта для различных форм строительства, уже подготовлена и утверждена документация. Мы надеемся, что нам это не понадобится», — добавил он.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболело более 308 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 069 человек.

В настоящее время в России зафиксировано 306 случаев заражения коронавирусом, при этом 131 ― в столице. Большинство из них — завезенные из-за рубежа. Российские власти призвали граждан воздержаться от поездок за границу.